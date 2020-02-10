Выборгская таможня подсчитала переходы границы и санкционные товары

Выборгская таможня подвела итоги работы за 2019 год. За это время через таможенные посты проехало более 7 млн физлиц.

Границу пересекли 2 млн 738 тыс. легковых автомобилей, 360 тыс. грузовых авто и 34 тыс. 957 автобусов, сообщает пресс-служба Выборгской таможни.

За год должностные лица таможенных постов изъяли 114 «санкционных» партий готовой молочной и мясной продукции. Общий их вес составил порядка 4,5 тонны.

Помимо этого, уничтожена 121 партия товаров весом брутто 4,6 тонн, которые признали приобретенными не для личного пользования.

Из незаконного оборота на таможне за год изъяли 1394,96 г наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров.

По административным штрафам в 2019 году взыскано 42 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на посту Выборгской таможни остановили мужчину с шестью пылесосами.