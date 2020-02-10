Участница Pussy Riot Толоконникова задержала в Петербурге

Участница Pussy Riot Толоконникова задержала в Петербурге
Задержаны Толоконникова и 11 человек. Фото: Instagram

Девушка приняла участие в съемках клипа.

Об этом стало известно 10 февраля. Обо всем сообщает Петр Верзилов в своем Twitter-аккаунте. Он пишет, что Надежда Толоконникова снималась в клипе, когда ее и еще 11 человек задержали полицейские. Каковы причины – пока что выяснить не удалось. «Интерфакс» отмечает, что подтверждений информации найти не удалось – есть только фотография артистки в темной машине, где на заднем сидении присутствуют люди в форме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мяглово задержали подозреваемого в убийстве собутыльника. По предварительным данным, один из участников конфликта схватился за нож и нанес им удар в шею, а затем скрылся с места инцидента.

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