В Мяглово задержали подозреваемого в убийстве собутыльника

В Мяглово задержали подозреваемого в убийстве собутыльника
Мужчин скрылся с места происшествия, но его задержали. Фото: Baltphoto

Мужчины поссорились и в итоге один из них скончался.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области. Все случилось в деревне Мяглово еще несколько дней назад. Двое мужчин выпивали, когда между ними произошла ссора. По предварительным данным, один из участников конфликта схватился за нож и нанес им удар в шею, а затем скрылся с места инцидента. В результате пострадавший умер, ему не успели оказать помощь. Предполагаемого убийцу задержали только спустя три дня. Им оказался 35-летний мужчина. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в парадной дома в Петергофе мужчина ударил ножом свою собутыльницу. Скорую вызвал сосед, который обнаружил пострадавшую.

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