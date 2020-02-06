В парадной дома в Петергофе мужчина ударил ножом свою собутыльницу

Жительница Петродворцового района попала в больницу с ножевыми ранениями после пьяной ссоры в парадной дома.
Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел в ночь на 6 февраля в парадной дома по Бобыльской дороге.
По предварительной информации, в парадной дома 47-летний мужчина после совместного распития спиртного ударил ножом свою 49-летнюю собутыльницу. Скорую вызвал сосед, который обнаружил женщину в парадной.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.