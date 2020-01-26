В Ленобласти мужчина во время пьяного застолья зарезал брата и попытался убить знакомую

В Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.

Преступный инцидент произошел в ночь на 24 января. По данным следствия два брата вместе с их общей знакомой распивали алкогольные напитки, когда между ними разгорелся конфликт. В ходе разбирательств старший брат ударил младшего ножом в шею. Раны оказались несовместимы с жизнью. После он напал на знакомую, нанеся ножевые ранения в шею и туловище. Злоумышленник также поджог лежавшую на полу одежду, в результате чего произошло возгорание квартиры.

Как сообщили в СУ СК РФ по региону, пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в медучреждение.

По делу был назначен весь комплекс необходимых судебных экспертиз. По подозрению в совершении преступлений был задержан 31-летний местный житель. Мужчину заключили под стражу.

Сегодня, 26 января, ему было предъявлено обвинение в совершении преступлений. Жителя обвинили в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

Расследование дела продолжается.

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