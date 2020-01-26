Полицейские выпустили в Lada Kalina 8 пуль, гоняясь за пьяным водителем в Московском районе

В Московском районе Петербурга произошла погоня за пьяным водителем. Правоохранители были вынуждены открыть огонь по машине.

Все произошло в ночь на воскресенье, 26 января. Около четырех утра рядом с домом 40/1 по проспекту Космонавтов инспекторы ДПС попытались остановить автомобиль Lada Kalina. Водитель вместо того, чтобы остановиться, лишь увеличил скорость.

Как сообщает «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» «ВКонтакте», для остановки нарушителя правоохранители выстрелили по машине 8 раз. Водителя удалось поймать у дома 28 по улице Гастелло. За рулем находился 26-летний петербуржец. Оказалось, что он был пьян — 0,6 мг/л.

В отношении водителя составили три административных протокола — за вождение в пьяном виде, невыполнение требований инспекторов об остановке и проезд на красный свет.

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