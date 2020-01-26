«Вытащили со второго раза»: петербуржцы спасали иномарку, угодившую в яму на намывной территории

В Петербурге спасали автомобиль марки Kia Rio, который угодил в яму на намывной территории Васильевского острова.

О проведении спасательной операции стало известно сегодня вечером, 26 января. По словам очевидцев, машину не могли вытащить достаточно долго.

Первый трос, которым с помощью другого автомобиля пытались вытащить машину, не выдержал напряжения и порвался.

«Вытащили со второго раза», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП на трассе «Нарва» с участием микроавтобуса. В результате дорожного инцидента погибла пассажирка.