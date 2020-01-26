СК проведет проверку по факту смертельного ДТП на трассе «Нарва» с микроавтобусом

В Волосовском районе Ленобласти проводится проверка по факту ДТП с пассажирским автобусом. В результате аварии погиб один человек, еще семь получили травмы.

Все произошло сегодня, 26 января, на 79 километре трассы «Нарва» около деревни Гомонтово. Автобус, направляющийся из Петербурга в Кингисепп, съехал с проезжей части, в результате чего перевернулся. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленобласти, водитель не справился с управлением.

В результате дорожного инцидента погибла 27-летняя пассажирка. Еще семь пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Двое из них отказались от медпомощи.

В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства ДТП. Процессуальное решение будет принято по результатам доследственной проверки.

В группе «Дорожный инспектор Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» появились кадры с места происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что о ДТП, которое спровоцировал водитель, игнорирующий правила дорожного движения. Машины столкнулись в Петербурге.