Водитель, незнающий правил, устроил ДТП на перекрестке Бабушкина и Ивановской

В Невском районе Северной столицы произошло ДТП с двумя легковыми авто. Все случилось из-за нарушения правил одним из водителей.

Машины столкнулись сегодня, 26 января, на пересечении улиц Бабушкина и Ивановской. По словам очевидцев, водитель за рулем иномарки поехал на «красный», из-за чего столкнулся с другим участником движения.

«Черная иномарка проехала на красный и подбила красную легковушку», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что в результате удара машины получили значительные повреждения. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об упрямых водителях, которые не смогли поделить выезд с парковки. ДТП произошло у ТЦ «Южный полюс».