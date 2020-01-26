Nissan и «ТаксовичкоФ» не поделили выезд с парковки у ТЦ «Южный полюс»

Nissan и &#171;ТаксовичкоФ&#187; не поделили выезд с парковки у ТЦ &#171;Южный полюс&#187;
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с двум легковушками. Иномарка и машина сервиса такси не смогли поделить выезд с парковки у ТЦ «Южный полюс».

Все произошло сегодня вечером, 26 января, на Пражской улице. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины не получили серьезных повреждений.

«Таксовичкоф притерся с Ниссаном», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об иномарке, которая оказалась в яме, вырытой из-за ремонтных работ.

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