BMW рухнул в вырытую из-за ремонта яму на Дальневосточном

BMW рухнул в вырытую из-за ремонта яму на Дальневосточном
BMW. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга иномарка провалилась в участок дороги, вскрытый из-за ремонтных работ.

Все произошло сегодня вечером, 26 января, на Дальневосточном проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковой автомобиль марки BMW рухнул в яму, которая была ограждена для ремонта.

«Познал всю суровость питерской погоды», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о пострадавших в результате ДТП отсутствуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об отмене нескольких рейсов из Петербурга.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бмв дтп новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга посетил Пискаревское кладбище и почтил память жертв ...
В Петербурге спа-салон оштрафовали на 800 тысяч из-за сотрудников-иностранцев
Дорожные службы Петербурга переведены на особый режим работы
Работника с туберкулезом выявили в детском саду в Калининском районе
Бросивший своих детей в Шереметьево горе-отец улетел в Ростов
На Обводном не смогли разъехаться черные легковушки
Движение по новому мосту временно запустили в поселке Александровская
Экс-футболист «Зенита» Краневиттер перешел в «Монтеррей»