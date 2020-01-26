BMW рухнул в вырытую из-за ремонта яму на Дальневосточном

В Невском районе Петербурга иномарка провалилась в участок дороги, вскрытый из-за ремонтных работ.

Все произошло сегодня вечером, 26 января, на Дальневосточном проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что легковой автомобиль марки BMW рухнул в яму, которая была ограждена для ремонта.

«Познал всю суровость питерской погоды», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте».

Сведения о пострадавших в результате ДТП отсутствуют.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об отмене нескольких рейсов из Петербурга.