Вечером в Пулково отменили два рейса, три задержали

Вечером в Пулково отменили два рейса, три задержали
Самолеты вылетят из Петербурга с опозданием. Фото: Pixabay

Два рейса из Северной столицы в Москву авиакомпаний «Ираэро» и «Ямал» были отменены. Еще три — задержали. Об изменениях в расписании стало известно сегодня, 26 января.

Самолеты вылетят с опозданием в Москву и Краснодар. Отмененный рейс в столицу авиакомпании «Ираэро» должен был вылететь в 20:30. Вылет второго отмененного рейса в Москву был назначен на 20:55.

Согласно данным онлайн-табло петербургского аэропорта Пулково, пассажиры авиакомпании S7 вылетят в столицу в 20:35, с опозданием на 35 минут. Другой рейс до Москвы, вылет которого был назначен в 21:05, отправится с опозданием в 50 минут.

Самолет в Краснодар авиакомпании «Азимут» вылетит из Пулково в 20:55, рейс задержали на 50 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о перевернутой легковушке, которая затруднила проезд по КАД. О случившемся рассказали очевидцы в соцсетях.

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