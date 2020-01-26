На внутреннем кольце КАД перевернулась легковушка, проезд затруднен

На шестом километре внутреннего кольца КАД перевернулся автомобиль. Машина заняла большую часть дороги.

Все произошло сегодня, 26 января, около 6 часов вечера. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что около перевернутой легковушки у обочины припаркован грузовик. Связан ли он с ДТП, пока не ясно. Информация о пострадавших уточняется.

По словам очевидцев, машин на участке было мало в момент происшествия. Пользователи соцсети «ВКонтакте» предположили, что водитель не справился с управлением из-за высокой скорости.

Сведения о возможных пострадавших пока неизвестны. Движение в районе происшествия заметно затруднилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием пешехода на проспекте Культуры. О случившемся рассказали очевидцы.