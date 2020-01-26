На проспекте Культуры произошло сразу два ДТП за вечер

На проспекте Культуры произошло сразу два ДТП за вечер
Проезд затруднен. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на проспекте Культуры произошло сразу две аварии. По словам очевидцев, на «зебре» сбили пешехода, а на перекрестке дорогу не поделили две иномарки.

Все произошло сегодня вечером, 26 января. Пешеход попал под колеса автомобиля возле одной из автозаправок. Обстоятельства произошедшего и сведения о состоянии пострадавшего пока неизвестны.

Второе ДТП произошло на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения. Столкнувшиеся машины заняли две полосы и мешают проезду остальных авто.

Проезд на участке затруднен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге в январе зацвели подснежники и примулы.

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На проспекте Культуры произошло сразу два ДТП за вечер
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