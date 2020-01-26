На Богатырском проспекте в январе зацвели подснежники и примулы

На Богатырском проспекте в январе зацвели подснежники и примулы
На Богатырском проспекте в январе зацвели растения. Фото: vk.com/grib_spb

Зима в Петербурге продолжает удивлять. В Приморском районе в конце января зацвели подснежники и примулы.

Цветы заметили местные жители на Богатырском проспекте. В соцсетях они поделились снимками, сделанными 24 января.

«Цветочков везде полно, просто надо внимательнее поискать у домов», — отметила автор поста Марина А. в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Цветы в январе. Фото: vk.com/grib_spb

Цветущие растения жители Петербурга и Ленобласти замечают с начала января. Так, в Ломоносове к Рождеству зацвела фиолетовая примула, а в Ботаническом саду Петра Великого — рододендрон, жимолость, калина и волчеягодник.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за теплой зимы зайцам-белякам и детенышам балтийских нерп грозит опасность. Нерпам льдины и снег необходимы для вскармливания, а зайцам — для маскировки.

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