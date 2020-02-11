К медсанчасти на Одоевского применят методы парка на Смоленке

Активисты Василеостровского района готовят митинг в защиту здания медсанчасти завода имени Кирова на улице Одоевского. Добиваться внесения дома в реестр объектов культурного наследия они намерены судом и акциями.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) отказал во включении здания в реестр ОКН. Свое решение он огласил 11 февраля.

Градозащитники соглашаться с позицией комитета не настроены. Бороться за сохранение здания они обещают «в рамках законодательства, но достаточно жестко».

«У нас есть хороший опыт парка на Смоленке. Надо взять себя в руки и прекрасно провести кампанию. Мы добьемся своего, я не сомневаюсь. Во-первых у нас есть дело в суде, где мы оспариваем это распоряжение [об отказе во включение здания в реестр ОКН — прим.ред.], когда оно еще было на стадии проекта. Во-вторых, мы будем проводить акции и будем очень серьезно к этому готовится», — рассказала gazeta.spb.ru глава МО Гавань Нэлли Вавилина.

Масла в огонь подлили намеки КГИОП на нечистоту намерений активистов. В официальном сообщении комитет заявил, что будет «сопротивляться попыткам манипулирования статусом памятника как части кампании, направленной против осуществления того или иного проекта». Градозащитники высказывание не оценили и заявили о намерениях бороться жестко.

Во вторник, 11 января, активисты и муниципальные депутаты Василеостровском района намерены провести встречу и обсудить детали будущего митинга.

В КГИОП утверждают, что отказ во включении в реестр — не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке здания. Однако градозащитники в это, похоже, не верят и проверять не хотят.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что оспаривать распоряжение КГИОП об отказе во включении здания медсанчасти в реестр ОКН планирует депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.