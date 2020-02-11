КГИОП отказался включать медсанчасть на Одоевского в реестр памятников

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) не включил здание медсанчасти завода имени Калинина на улице Одоевского в реестр объектов культурного наследия. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Смольного во вторник, 11 февраля.

Здание исключено из перечня выявленных объектов культурного наследия. Решение принято по результатам историко-культурной экспертизы и с учетом позиции рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, поясняется в документе.

Распоряжение 10 февраля подписал председатель КГИОП Сергей Макаров. В комитете подчеркнули, что отказ во включении в реестр — не «зеленый сигнал» к сносу или перестройке здания.

Оспорить это решение градозащитники намерены через суд. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский. В комитете готовность защищать свою позицию подтвердили.

«КГИОП сопротивлялся и будет сопротивляться попыткам манипулирования статусом памятника как части кампании, направленной против осуществления того или иного проекта», — заявили в КГИОП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за здание медсанчасти на улице Одоевского вступились художники петербургского арт-объединения «Митьки».