«Митьки» вступились за здание медсанчасти на Одоевского

&#171;Митьки&#187; вступились за здание медсанчасти на Одоевского
Художник, член арт-объединения "Митьки" Дмитрий Шагин. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Художники петербургского арт-объединения «Митьки» вступились за здание медсанчасти №1 завода имени Калинина на улице Одоевского. Объект решено лишить охранного статуса.

Участник объединения Дмитрий Шагин и другие художники-«митьки» оставили подписи под обращением о спасении здание. Письмо 7 февраля передали на имя губернатора Александра Беглова.

«Все здания Петербурга для меня что-то значат и я считаю, что ничего трогать здесь нельзя. Уничтожать нашу историю — это неправильно. Речь не только о медсанчасти, но и об СКК и других зданиях. Надо беречь историю, архитектурные ценности…», — рассказал gazeta.spb.ru Дмитрий Шагин.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) в январе объявил о том, что зданию медсанчасти отказано во включении в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Градозащитники уверены — это ставит дом под угрозу сноса.

Ранее независимая экспертиза выявила коррупциогенные факторы в действиях КГИОП в отношении здания медсанчасти. Эксперт обратил внимание на то, что вопрос не был рассмотрен рабочей группой Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга, как того требует закон.

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