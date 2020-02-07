Экспертиза нашла нарушения в решении КГИОП по медсанчасти на Одоевского

Независимая антикоррупционная экспертиза выявила коррупциогенные факторы в решении Смольного не включать здание медсанчасти №1 на улице Одоевского в список объектов культурного наследия.

Экспертиза была подготовлена аккредитованным в Минюсте независимым экспертом Николаем Лаврентьевым, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Петербурге.

Согласно экспертизе, решение считается незаконным из-за отсутствия или неполноты административных процедур. В случае со здание медсанчасти не было принято заключение рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга.

Как напомнили в «Справедливой России», председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров обсуждать данный вопрос 23 января отказался, а само заседание рабочей группы было прервано, так как глава комитета покинул зал. На следующий день, 24 января, решение КГИОП по медсанчасти было опубликовано на сайте. Комитет заявил об отказе во включении здания в реестр объектов культурного наследия.

Результаты экспертизы направлены в КГИОП, прокуратуру Петербурга и другие ведомства. Им предлагается устранить нарушения и вынести вопрос на рассмотрение Совета по сохранению культурного наследия.

Ранее gaazeta.spb.ru сообщала, что депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратился в прокуратуру с просьбой не допустить лишения здания медсанчасти № 1 завода им. М.И. Калинина на Одоевского, 10 охранного статуса.