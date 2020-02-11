Бастыркин пообещал помочь 101-летней женщине получить статус блокадницы

Женщина который год не может доказать свое участие в блокаде Ленинграда. Фото: Pixabay

Женщина который год не может доказать свое участие в блокаде Ленинграда. Фото: Pixabay

Пенсионерка потеряла документы, подтверждающие ее участие в блокаде Ленинграда.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает председатель СК РФ Александр Бастыркин. Он поручил разобраться с ситуацией, из-за которой 101-летняя пенсионерка не может получить статус блокадницы. Женщина утеряла документы и ей обещают их восстановить.

Напоминаем, что история привлекла внимание благодаря различным изданиям, которые рассказали о ней. Чиновники лишь пожимали плечами и заявляли, что не могут ничего сделать – нет ни документов, ни живых свидетелей участия женщины в блокаде Ленинграда. Бастыркин уверен, что удастся решить эту проблему в скором времени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенница оставила блокадницу без квартиры в Петербурге. Как полагает следствие, обвиняемая познакомилась с жительницей Петербурга 1926 года рождения.