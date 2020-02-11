Футболист Валерий Рейнгольд умер на 78-м году жизни

Причиной называют проблемы с сердцем.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на слова бывшего игрока «Спартака» Александра Мирзояна. Он заявил, что чемпион СССР по футболу Валерий Рейнгольд умер из-за проблем с сердцем. На данный момент никаких других подробностей не разглашается.

Напоминаем, что об ухудшении состояния Рейнгольда сообщили еще несколько дней назад – ему вызвали скорую помощь во время турнира, посвященному дню рождения одного из лучших игроков «Спартака» 30-х годов Владимира Степанова.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак рассказал, почему «Зенит» не может купить лидеров ЦСКА. Он считает, что это правильное инвестирование денег – футболисты, играющие за петербургскую команду, достаточно хороши.