Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены в Петербурге

Контрабандные сигареты из Белоруссии обнаружены в Петербурге
В Петербурге доля нелегальных сигарет составляет 6%. Фото: pixabay

Белорусские сигареты контрабандой были завезены в 70 российских регионов. Их популярность у российских потребителей объясняется дешевизной сигарет — одна пачка стоит вдвое дешевле легальной.

Как сообщает РИА Новости, в прошлом месяце контрабандные сигареты из Минска продавали почти во всех российских регионах. Издание ссылается на исследование IT-компании «Эвотор», в котором учитывались бренды NZ, Minsk, FEST, Credo.

Каждая пятая пачка сигарет (22%) в Смоленской и Челябинской областях в несетевых магазинах была завезена из Белоруссии. В Дагестане — каждая десятая пачка.

Много нелегальных белорусских сигарет было выявлено в следующих областях: Вологодской (8%), Ивановской (7%) и Волгоградской (5%), а также в Петербурге (6%).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что псковские таможенники обнаружили контрабанду сигарет на 40 миллионов.

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