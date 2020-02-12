Суд заключил под стражу возлюбленную петербуржца, утащившую у него сейф с миллионами

Интернет-знакомство закончилось для пожилого петербуржца потерей более 3 млн рублей. Правоохранителям удалось задержать подозреваемую, в суде она признала свою вину.

Преступный инцидент произошел 24 января на улице Савушкина. В отдел полиции Приморского района обратился местный житель. По словам 67-летнего мужчины, его возлюбленная, находясь у него в гостях, похитила сейф с деньгами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, заявитель рассказал, что познакомился с девушкой на сайте знакомств в декабре прошлого года.

По горячим следом полицейские задержали подозреваемую. 33-летнюю гражданку одной из стран Средней Азии поймали в Псковской области. Срок ее временной регистрации в Ленобласти истек еще летом 2019 года.

Злоумышленница направлялась на поезде в столицу, а далее планировала уехать к себе на родину. Часть денег она уже успела потратить, а часть перевела в свои родные места.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.

Накануне,12 февраля, суд избрал злоумышленнице меру пресечения. Женщина отправится под арест на 2 месяца.

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