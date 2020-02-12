Вандалы испортили фасад исторического здания на Маяковсого

Вандалы испортили фасад исторического здания на Маяковсого
Неизвестные испортили стену. Фото: vk.com/spb_today

В центре Петербурга неизвестные ранним утром испортили фасад и двери дома на улице Маяковского, в центре Петербурга.

Все произошло в среду, 12 февраля, около четырех часов утра на улице Маяковского. Кадры с камер видеонаблюдения появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что двое хулиганов с помощью баллончиков с красками марают стены и двери в парадную.

Правоохранители начали поиск нарушителей, решается вопрос об их привлечении к ответственности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге задымился автобус с пассажирами.

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Вандалы испортили фасад исторического здания на Маяковсого
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