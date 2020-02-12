На проспекте Большевиков люди выпрыгивали из дымящегося автобуса

В Невском районе Петербурга пассажиры испуганно покидали автобус, следовавший по маршруту №191. Пассажиры были вынуждены выходить из дымящегося транспорта.

Все произошло сегодня, 12 февраля, на проспекте Большевиков. По словам очевидцев, люди почти на ходу выпрыгивали из транспортного средства.

«Двигатель не выдержал такого количества пассажиров и закипел», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На опубликованных кадрах видно, что общественный транспорт все-таки остановился у тротуара, после чего из него полилась какая-то жижа.

Обошлось без пострадавших.

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