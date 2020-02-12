Уборку сквера у «Нарвской» взяли на контроль в администрации

Уборку сквера у &#171;Нарвской&#187; взяли на контроль в администрации
Уборка будет осуществляться ежедневно. Фото: kirnews.ru

Контролировать работу по уборке сквера у станции метро «Нарвская» в Кировском районе теперь будет районная администрация.

Контракт с подрядной организацией, которая осуществляла уборку территории на указанном участке, был расторгнут. С мена уборочной организации произошла из-за нерадивости подрядчика, который систематически не выполнял свои обязанности.

Как сообщили в администрации района, все нарушения зафиксированы, также были составлены соответствующие акты. Теперь за уборку сквера будет отвечать новая управляющая организация – ООО «Жилкомсервис №2 Кировского района».

Сейчас территорию у метро приводят в надлежащее состояние. Новый подрядчик приступил к своим обязанностям по уборке территории накануне, 11 февраля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на перекрестке Московского и Бассейной. Дорогу не поделили две легковушки.

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