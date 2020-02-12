«Остался без бампера»: иномарки не поделили перекресток Московского и Бассейной

В Северной столице на перекрестке Московского проспекта и Бассейной улицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых авто. Одна из машин лишилась бампера.

Авария случилась в среду, 12 февраля. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины столкнулись посреди перекрестка, затруднив движение другим участникам.

«Рио остался без заднего бампера после встречи с Шевроле Авео», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Информация о состоянии водителей не приводится.

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