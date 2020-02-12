У Ижорского завода водитель большегруза врезался в забор и умер

В Колпинском районе на территории Ижорского завода водитель врезался в забор. Скорая помощь констатировала смерть мужчины.

ДТП произошло в среду, 12 февраля, у строения 69. 50-летний водитель грузового автомобиля Fuso влетел в забор. Прибывшие медики констатировали смерть, но, предположительно, от легочной эмболии, то есть смерть наступила по биологическим причинам.

На опубликованных кадрах в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» видно, что машина выехали с проезжей части на газон.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны, очевидцев на месте происшествия не оказалось.

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