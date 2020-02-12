Уголовное дело: в частном доме жителя Ленобласти обнаружили арсенал боеприпасов

Уголовное дело: в частном доме жителя Ленобласти обнаружили арсенал боеприпасов
Пули. Фото: Pixabay

В Волховском районе Ленобласти правоохранители обнаружили больше сотни боевых патронов, в том числе времен войны. Такой арсенал они нашли в частном доме, приехав на заявление о бытовом конфликте.

Все произошло 3 февраля в городе Новая Ладога. Правоохранителям поступило сообщение о конфликте, в результате которого тяжело пострадал мужчина. В ходе разбирательств был задержан 61-летний гражданин, у которого были изъяты два предмета, схожих с гранатами.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и области, позже в частном доме задержанного был произведен обыск. Там полицейские обнаружили около 130 патронов различного калибра для пистолетов и охотничьих ружей.

По результатам экспертизы выяснилось, что все указанные боеприпасы пригодны для стрельбы. Во вторник, 11 февраля, в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что похититель выплатил петербуржцу полмиллиона за моральный ущерб и трехдневный плен.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание патроны
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