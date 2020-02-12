В Петербурге похититель выплатил своей жертве полмиллиона за моральный ущерб и трехдневный плен

Петербургский предприниматель стал богаче на полмиллиона рублей. Михаила Фартушного пять лет назад похитили и вывезли в область.

Сегодня, 12 февраля, указанную сумму Гарнизонный суд города взыскал с 59-летнего похитителя бизнесмена. Как сообщили в пресс-службе УФССП РФ по городу, деньги были переведены на банковский счет Михаила Фартушного. На счетах злоумышленника находились незначительные суммы, поэтому взыскание распространилось на его пенсию и заработную плату.

Петербургского предпринимателя похитили вечером 4 октября 2015 года. Ему надели пакет на голову и перевезли в частный дом в Синявино. Злоумышленники представились сотрудниками ФСБ и требовали с жертвы деньги на «лекарства для гуманитарного конвоя в Донецкую и Луганскую республики».

Жизнь Фартушного похитители оценили в сто тысяч евро — эту сумму родственникам и знакомым мужчины нужно было собрать за две недели. Однако план злоумышленников был нарушен — полицейские нашли бизнесмена спустя три дня и освободили.

Организаторы преступления получили свои сроки еще в 2017 году — от 2,5 до 12 лет колонии.

Одним из похитителей оказался сотрудник фирмы Фартушного — Георгий Яремчук. В июле 2017 суд наказал его 10 годами лишения свободы в ИК строгого режима.

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