Петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на смертельную опасность

Петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на смертельную опасность
Рыбаки отказываются покидать "клевое" место. Фото: pixabay

Любители зимней рыбалки продолжают выходить на Финский залив, несмотря на тонкий лед и «плюсовую» температуру. Предупреждения сотрудников МЧС рыбаки игнорируют.

В Красносельском районе города спасатели организовали усиленный контроль за ситуацией на воде. Сегодня, 12 февраля, рыбаки оккупировали территорию рядом с яхт-клубом «Балтиец», не замечая уговоры и предупреждения со стороны.

Как сообщает 78.ru, несколько десятков рыбаков вышли на лёд ловить рыбу и отказываются уходить.

Напомним, что запрет выхода на лёд продлили до 15 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за день спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива.

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