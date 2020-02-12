Петербургские рыбаки отказываются уходить с Финского залива, несмотря на смертельную опасность

Любители зимней рыбалки продолжают выходить на Финский залив, несмотря на тонкий лед и «плюсовую» температуру. Предупреждения сотрудников МЧС рыбаки игнорируют.

В Красносельском районе города спасатели организовали усиленный контроль за ситуацией на воде. Сегодня, 12 февраля, рыбаки оккупировали территорию рядом с яхт-клубом «Балтиец», не замечая уговоры и предупреждения со стороны.

Как сообщает 78.ru, несколько десятков рыбаков вышли на лёд ловить рыбу и отказываются уходить.

Напомним, что запрет выхода на лёд продлили до 15 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что за день спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива.