Спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива

В Северной столице сотрудники экстренных служб спасли от смерти 25 рыбаков-любителей. Местных жителей не напугал истончившийся лед.

Все произошло сегодня утром, 10 февраля, у ЗСД. Там спасатели обнаружили 25 человек на льду в зоне между промоинами. Их едва не унесло на льдине в Финском заливе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, экстремалов было решено эвакуировать.

Катер вывез зимних рыбаков к Парку 300-летия Петербурга. После с рыбными охотниками провели разъяснительную беседы об опасности выхода на лед.

Обошлось без пострадавших.

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