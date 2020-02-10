Спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива

Спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива
Рыбаков не напугал тонкий лед. Фото: pixabay

В Северной столице сотрудники экстренных служб спасли от смерти 25 рыбаков-любителей. Местных жителей не напугал истончившийся лед.

Все произошло сегодня утром, 10 февраля, у ЗСД. Там спасатели обнаружили 25 человек на льду в зоне между промоинами. Их едва не унесло на льдине в Финском заливе.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, экстремалов было решено эвакуировать.

Катер вывез зимних рыбаков к Парку 300-летия Петербурга. После с рыбными охотниками провели разъяснительную беседы об опасности выхода на лед.

Обошлось без пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербурженка подозревается в убийстве своего мужа. Женщина ударила супруга ножом в грудь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб рыбаки спасатели
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербуржцы хвастаются полученными пятилетними визами
В Петербурге нашли доцента «Военмеха», пропавшего по пути к могиле кота
В Петербурге открыли первый магазин торговой сети «Виктория»
Tele2 подготовила подарки «вторым половинкам» ко Дню всех влюбленных
КИО предложит бизнесу выкупать арендуемые помещения по преимущественному праву
Спасатели сняли 25 экстремалов с удочками со льда Финского залива
Спасатели предупреждают петербуржцев о штормовом ветре
Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга