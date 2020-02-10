Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга

Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга
Женщина ударила супруга ножом в грудь. Фото: pixabay

Петербурженка подозревается в покушении на убийство своего мужа. По признакам преступления было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Согласно данным следствия, 46-летняя подозреваемая распивала с супругом спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. Во время конфликта женщина ударила ножом в грудь мужа. Мужчина был госпитализирован.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном ДТП в Ленобласти. В результате аварии погибли два человека.

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Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга