Петербурженка во время алкогольного застолья вонзила нож в супруга

Петербурженка подозревается в покушении на убийство своего мужа. По признакам преступления было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 февраля, в квартире одного из домов по Ланскому шоссе. Согласно данным следствия, 46-летняя подозреваемая распивала с супругом спиртные напитки, когда между ними произошла ссора. Во время конфликта женщина ударила ножом в грудь мужа. Мужчина был госпитализирован.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.

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