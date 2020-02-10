В Ленобласти лесовоз протаранил легковушки, два человека погибли

В Выборгском районе Ленобласти лесовоз на повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя легковыми авто. В результате аварии погибли два человека.

Все произошло сегодня, 10 февраля, около 9 часов утра в поселке Красносельское. Столкновение случилось на 52 километре автодороги. В результате водитель и пассажир одной из легковушек скончались. Один мужчина получил тяжелые травмы.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по Петербургу и области, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.

Очевидцы опубликовали фотографии с места трагедии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте», на которых заметны сотрудники скорой помощи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с «ГАЗелью» и легковушкой. Машины не смогли разъехаться на перекрестке.