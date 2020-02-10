«ГАЗель» протаранила легковушку на пересечении Композиторов и Хошимина

&#171;ГАЗель&#187; протаранила легковушку на пересечении Композиторов и Хошимина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурга произошло дорожно-транспортно происшествие с участием «ГАЗели» и легкового автомобиля. Машины столкнулись посреди перекрестка.

Авария случилась в понедельник, 10 февраля, на пересечении улиц Композиторов и Хошимина. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что «ГАЗель» въехала в легковушку.

Удар был несильным, в результате чего машины не получили значительных повреждений.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающих легковушках на Московском шоссе. Машины вспыхнули на парковке.

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