На Московском шоссе Nissan и Mitsubishi вспыхнули на парковке

На Московском шоссе в Петербурге загорелись два автомобиля марок Nissan и Mitsubishi. Иномарки находились на парковке.

Все произошло в понедельник, 10 февраля, у дома №14А. По словам очевидцев, на парковку вышли люди, которые попытались потушить машины «своими силами».

«Чуть позже приехали пожарные и все потушили», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы также разместили видеозапись, на которой заметно, что машины охватило огнем.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

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