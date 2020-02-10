Бездомному петербуржцу предъявлено обвинение в убийстве

В Петербурге местному жителю предъявлено обвинение в убийстве. По признакам преступления было возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 7 февраля в доме по улице Передовиков. В результате следственных мероприятий правоохранители задержали 43-летнего мужчину. Житель не имеет определенного места жительства и занятий.

Как сообщили в СУ СК РФ по городу, в ходе ссоры, произошедшей в подвале с 50-летним потерпевшим, также являющимся лицом без определенного места жительства и занятий, мужчина нанес ему несколько ударов ножом в грудь. После злоумышленник скрылся.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жительница Петербурга попыталась передать в исправительную колонию наркотики.