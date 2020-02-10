Петербурженка попыталась передать в исправительную колонию наркотики в зарядном устройстве

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере.

Обвиняемый отбывал наказание в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Следствие установило, что через Интернет и телефонные переговоры он договорился с местной жительницей о приобретении наркотического средства. После мужчина перевел на её банковский счет 15 тыс. рублей.

Как сообщили в прокуратуре города, женщина купила наркотики, расфасовала в два свертка, поместила в ресивер и зарядное устройство телевизора и пыталась передать в исправительное учреждение через хозяйственную часть.

В результате проверки сотрудниками исправительного учреждения обнаружили и изъяли наркотическое вещество массой 22,52 гр.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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