В Петербурге два суда возобновили работу после эвакуации

В Петербурге два суда возобновили работу после эвакуации
Петроградский районный суд. Фото: Baltphoto/Петр Прайс

В Северной столице Красногвардейский и Смольнинский районные суды вернулись к работе. Сотрудников вывели на улицу после поступления сообщений с угрозами.

Обо всем стало известно сегодня, 10 февраля. Анонимные письма с угрозами взрыва поступили на электронные адреса судов.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, к настоящему моменту работу после эвакуации не возобновили Октябрьский и Петроградский районные суды .

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что сотрудники правоохранительных органов проверили здания на наличие взрывных устройств.

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