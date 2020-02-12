Легковушки столкнулись на перекрестке Дыбенко и Большевиков

Легковушки столкнулись на перекрестке Дыбенко и Большевиков
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на пересечении Дыбенко и Большевиков произошло ДТП с участием легковых автомобилей. Машины «встали» прямо на пешеходном переходе.

Все случилось в среду, 12 февраля. На опубликованных фотографиях видно, что у одной из машин разбита передняя часть. Повреждения второй машины не зафиксированы.

«Перекрыли полторы полосы», — написал пользователь социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Обстоятельства столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд арестовал женщину, утаившую у возлюбленного сейф с миллионами.

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