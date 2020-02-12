На Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии

Пешеход переходила дорогу в зоне нерегулируемой «зебры».

Все случилось сегодня вечером, 12 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Авария произошла на улице Восстания в Центральном районе. Женщина переходила дорогу, когда на нее наехал «Рэндж Ровер». За рулем машины сидел мужчина 1977 года рождения – что стало причиной инцидента, непонятно. На место прибыла карета скорой помощи, пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что легковушки столкнулись на перекрестке Дыбенко и Большевиков. Обстоятельства столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.