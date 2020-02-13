Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Американский телеканал ESPN представил свою версию лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В топ-10 вошли голы сразу четырех российских хоккеистов.

Рейтинг возглавил капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По версии ESPN, шайба, заброшенная Овечкиным 16 января 2006 года в ворота «Финикса», стала лучшей. Момент получился красивым – Овечкин бросал шайбу в падении и находился под острым углом к воротам.

Второе место разделили россиянин Андрей Свечников из «Каролины» и швед Филипп Форсберг («Нэшвилл»). Тройку лидеров замыкает легенда «Питтсбурга» Марио Лемье. В десятку также попали Павел Буре и Павел Дацюк.

Накануне Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.