Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ

Гол Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

Американский телеканал ESPN представил свою версию лучших голов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В топ-10 вошли голы сразу четырех российских хоккеистов.

Рейтинг возглавил капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По версии ESPN, шайба, заброшенная Овечкиным 16 января 2006 года в ворота «Финикса», стала лучшей. Момент получился красивым – Овечкин бросал шайбу в падении и находился под острым углом к воротам.

Второе место разделили россиянин Андрей Свечников из «Каролины» и швед Филипп Форсберг («Нэшвилл»). Тройку лидеров замыкает легенда «Питтсбурга» Марио Лемье. В десятку также попали Павел Буре и Павел Дацюк.

Накануне Александр Овечкин догнал легендарного форварда Марка Мессье в списке лучших снайперов в истории лиги. Овечкин забросил шайбу в матче против «Оттавы Сенаторз», которая стала для него 694-ой в карьере. Благодаря этой шайбе россиянин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин нхл
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