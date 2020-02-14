«Вашингтон» Овечкина одержал волевую победу над «Колорадо»

«Вашингтон» Овечкина одержал волевую победу над «Колорадо»
Александр Овечкин Фото: https://twitter.com

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 3:2.

Встреча состоялась в Денвере на арене «Пепси-центр». В составе победителей шайбы забросились Никлас Бэкстрем, Том Уилсон и Ти Джей Оши. У хозяев отличились Андре Бураковски и Микко Рантанен.

«Столичные» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ. В игре «Вашингтон» — «Ванкувер» капитан набрал 1180-е очко в своей карьере в США. Овечкин занял 49-е место в списке нападающих за всю историю существования НХЛ.

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«Вашингтон Кэпиталз» Колорадо Эвеланш нхл
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«Вашингтон» Овечкина одержал волевую победу над «Колорадо»
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