Сбербанк может построить штаб-квартиру на намыве Васильевского острова

Сбербанк рассматривает возможность строительства штаб-квартиры на намывных территориях Васильевского острова в Петербурге. Земли эти принадлежат подконтрольной ему компании «Терра Нова».

Об интересе Сбербанка к намыву сообщили три источника на рынке недвижимости, пишет «Коммерсантъ». Вопрос, по слухам, обсуждался на совещании с участием вице-губернатора Петербурга Николая Линченко. Сам банк планы по строительству штаб-квартиры пока не комментирует.

По данным источников, для консолидации офисных площадей Сбербанк может построить около 100 тыс. кв. метров офисов на первом этапе. Заинтересованность намывом эксперты объясняют наличием у Сбербанка земли в этом месте. При этом отмечается, что проект потребует значительных вложений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк окажет поддержку в проектном финансировании строительства социальных объектов в Петербурге.