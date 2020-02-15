На пьяного водителя BMW завели уголовное дело за сбитого мужчину на Малоохтинском

На пьяного водителя BMW завели уголовное дело за сбитого мужчину на Малоохтинском
Инцидент произошел вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. Фото: Pixabay

В отношении нетрезвого водителя, совершившего наезд на автомобилиста на Малоохтинском проспекте, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. По информации правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо, выставив при этом знак аварийной остановки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его не заметил пенсионер, ехавший на «БМВ».

В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.

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