На пьяного водителя BMW завели уголовное дело за сбитого мужчину на Малоохтинском

В отношении нетрезвого водителя, совершившего наезд на автомобилиста на Малоохтинском проспекте, возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел вечером пятницы, 14 февраля, на Малоохтинском проспекте. По информации правоохранительных органов, 41-летний мужчина остановился на проезжей части, а затем вышел из автомобиля, что поменять колесо, выставив при этом знак аварийной остановки, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Его не заметил пенсионер, ехавший на «БМВ».

В итоге мужчина оказался под колесами авто. Пострадавшего госпитализировали, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Восстания машина сбила женщину. Она в тяжелом состоянии. Авария произошла, когда женщина шла через нерегулируемый пешеходный переход.