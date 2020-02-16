На «Пионерской» неизвестный распылил перцовый баллончик

Петербуржцы возмущены, так как им нечем дышать.

Об этом стало известно сегодня вечером, 16 февраля. Обо всем сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось на станции метро «Пионерская» – там один из горожан распылил перцовый баллончик. Из-за этого пришлось остановить движение поездов, а людям тем временем нечем дышать. Они возмущены и заявляют, что виновник не подумал о людях с астмой.

«Ну вообще-то некоторые люди закашлялись так, что чуть лёгкие не вылетели»,

— пишет один из пользователей.

Петербуржцы надеются, что удастся найти того, кто распылил баллончик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге разрешили бурить скважины для коричневой и кольцевой линий метро.