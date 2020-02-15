В Петербурге разрешили бурить скважины для коричневой и кольцевой линий метро

ГАТИ выдала разрешение на проведение инженерно-геологических изысканий для разработки проекта, необходимого для строительства Кольцевой и Красносельско-Калининской линий петербургского метрополитена.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, вся необходимая документация была оформлена по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» на срок с 12 февраля по 31 мая.

Скважины начнут бурить от участка «коричневой» линии метро: от станции «Казаковская» до «Сосновой Поляны», а также Кольцевой линии метро — от второго вестибюля «Лесной» до второго вестибюля «Ладожской».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй вестибюль «Василеостровской» обещают открыть в 2025 году. Его планируют построить между домами №34 и №40 на 11-й линии Васильевского острова.