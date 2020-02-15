Второй вестибюль «Василеостровской» обещают открыть в 2025 году

Жители Северной столицы приняли участие в обсуждении открытия второго вестибюля станции петербургского метрополитена «Василеостровская».

Как сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в Петербурге 13 февраля состоялись публичные слушания по проекту планировки вестибюля станции.

Его планируют построить между домами №34 и №40 на 11-й линии Васильевского острова. Работы по строительству станции должны завершиться к 2025 году. Согласно проекту, будущая станция станет пересадочным узлом кольцевой линии, которая находится на стадии проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен рассказал о самой глубокой станции города.