Второй вестибюль «Василеостровской» обещают открыть в 2025 году

Второй вестибюль &#171;Василеостровской&#187; обещают открыть в 2025 году
Станция метро Василеостровская. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Жители Северной столицы приняли участие в обсуждении открытия второго вестибюля станции петербургского метрополитена «Василеостровская».

Как сообщили в городском Комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в Петербурге 13 февраля состоялись публичные слушания по проекту планировки вестибюля станции.

Его планируют построить между домами №34 и №40 на 11-й линии Васильевского острова. Работы по строительству станции должны завершиться к 2025 году. Согласно проекту, будущая станция станет пересадочным узлом кольцевой линии, которая находится на стадии проекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский метрополитен рассказал о самой глубокой станции города.

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