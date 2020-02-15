Петербургский метрополитен рассказал о самой глубокой станции города

Сотрудники петербургской подземки рассказали в соцсетях о процессе спуска на станцию метро «Адмиралтейская», которая является самой глубокой станцией во всем Петербурге.

Для спуска на платформу «Адмиралтейской» горожанам и гостям города приходится преодолевать каскад из двух эскалаторных маршей, рассказали в Instagram-аккаунте метрополитена города на Неве.

По словам сотрудников, пассажиры спускаются на эскалаторах станции в течение четырех минут. Речь идет о времени без учета прохода по соединительному тоннелю. При этом отмечается, что эскалаторы движутся со скоростью 0,75 метров в секунду, как и на остальных станциях подземки.

Кроме того, известно, что петербургская «Адмиралтейская» является самой глубокой станцией во всей России. Следом в «рейтинге» станций по глубине идет московская станция «Парк Победы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проект нового вестибюля метро «Парк Победы» пока остается под вопросом.