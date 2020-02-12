Проект нового вестибюля метро «Парк Победы» пока остается под вопросом

На заседании Градостроительного совета Санкт-Петербурга был рассмотрен проект ООО «Архитектурная мастерская Сахновского».

Сегодня, 12 февраля, три варианта обновления вестибюля представил главный архитектор мастерской – Виктор Сахновский. В этих вариантах предлагается изменить местоположение входа в метро, установить больше турникетов на вход, а также, установить турникеты на выход. Помимо этого планируется небольшое увеличение площади вестибюля и расширение помещений служебного пользования.

По всем трём версиям проекта были высказаны замечания. Особо отметили факт необходимости доработок архитектурных решений. Депутаты подчеркнули, что автор идёт в правильном направлении и, что для него поставлена непростая, но интересная задача: необходимо обновить здание так, чтобы не было заметно никаких изменений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заседание Градсовета.

Помимо этого, было отмечено, что в проектах планируется увеличение турникетов в два раза, что не очень согласовывается с тем, что здание будет расширено незначительно. Желающие попасть в метро в час-пик могут просто туда не влезть.

Напомним, конкурс на реконструкцию вестибюля метро «Парк Победы» объявляли уже в четвёртый раз. Заказчиком выступает ГУП «Метрополитен Петербурга». На работы планируется потратить 153 миллиона рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга пересмотрели бюджет на строительство метро.